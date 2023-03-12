Spalletti: "Kim Min-Jae dünyanın en iyi stoperi"

Luciano Spalletti, Kim Min-Jae'nin sezon başından bu yana ortaya koyduğu performansla dünyanın en iyi stoperi olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Spalletti: 'Kim Min-Jae dünyanın en iyi stoperi'
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12 Mart 2023 00:13
İtalya'da şampiyonluğa koşan Napoli'nin teknik direktörü Luciano Spalletti, sezon başında Fenerbahçe'den aldıkları Güney Koreli stoper Kim Min Jae'yi dünyanın en iyi stoperi olarak gösterdi.

İtalyan teknik adam Atalanta'yı mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Kim, her maç en az 20 tane inanılmaz iş yapıyor. Benim için o gerçekten dünyanın en iyi stoperi. Topu ayağına alıp koşmaya başladığında topu beş saniye içinde rakip cezasına sokabilecek yeteneğe sahip. Bu inanılmaz" diye konuştu.

Güney Koreli oyuncuyla arasının çok iyi olduğundan bahseden Spalletti, "Ona anlattıklarınızı iyi dinleyerek maça çıkar. Fiziksel yeterliliği çok üst seviyede." diye konuştu.

26 yaşındaki Kim Min-Jae, Fenerbahçe'den Napoli'ye 18 milyon euro bonservis bedeline transfer olarak 2025'e kadar İtalyan ekibiyle kontrat yapmıştı.

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