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Somaspor yeni stat için geri sayımda

TFF 2. Lig ekiplerinden Somaspor, 3 yıldır yapımı süren yeni stadına kavuşmayı iple çekiyor.

calendar 14 Temmuz 2025 13:47
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Somaspor yeni stat için geri sayımda
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2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yeni sezon öncesi transferler ve antrenmanların startını veren Somaspor, 3 yıldır yapımı süren yeni stadına kavuşmak için de gün sayıyor. Gençlik Spor Bakanlığı tarafından 16 Mayıs 2022 tarihinde yapılan ihale sonrası ilçedeki 15 bin metrekarelik arazide inşaat çalışmalarına başlanan 7 bin kişi kapasiteli statta çalışmalar sona geldi. Tesisin eksikleri giderilmeye çalışılıyor. Yeni stat 24 Ağustos'ta başlayacak sezonun ilk haftasına yetişmezse Somaspor ilk maçlarını Akhisar'da oynamayı gündeme alacak.

AYRILIK RÜZGARI ESİYOR

Transferde kanat oyuncuları Bahadır Abdulkadir Yağız ve Görkem Gökçe, santrfor Mustafa Arslan ve orta saha oyuncusu Ferit Bay Gündüz ile anlaşan Somaspor'da Murat Şevik, Mardin 1969 Spor'la, Kenan Fakılı ise Çorum FK ile anlaşırken; Emir Arslan, Mücahit Aslan, Yasin Yıldız, Erdem Aygül, Soner, Yusuf Delen ve İbrahim Halil Gündüz'ün de takımdan ayrılması bekleniyor. Kamil Fidan'ın da adı birçok kulüple anılıyor. Omzundan ameliyat olan Mahmut Şat'ın iyileşmesi ise zaman alacak. Teknik direktör Özgür Bayer yönetiminde antrenmanlara başlayan Somaspor, ay sonu Afyonkarahisar'a kampa gidecek.


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