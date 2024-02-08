Sivasspor, Azizbek Turgunboev'i transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, Özbek oyuncu Azizbek Turgunboev'i renklerine bağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor, Azizbek Turgunboev'i transfer etti
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08 Şubat 2024 22:07
Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, Özbek oyuncu Azizbek Turgunboev'i renklerine bağladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu Azizbek Turgunboev ile anlaşmaya vardı.

Sivas'a gelen Özbek milli oyuncu Azizbek Turgunboev, Sivasspor Kulübü Başkanvekili Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde kendisini 1,5 yıllığına Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

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