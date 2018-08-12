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Simon Mignolet, Napoli'den teklif bekliyor!

Liverpool'dan ayrılmaya hazırlanan Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Simon Mignolet, Serie A ekibi Napoli'den teklif almayı bekliyor.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Simon Mignolet, Napoli'den teklif bekliyor!
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12 Ağustos 2018 03:00
Beşiktaş ile transferde ismi geçen Liverpool'un file bekçisi Simon Mignolet'in menajerinden flaş bir transfer açıklaması geldi.

"BİRKAÇ GÜN DAHA NAPOLI'Yİ BEKLEYECEĞİZ"

Konu hakkında konuşan Mignolet'nin menajeri Nico Vaesen, "Napoli'nin teklif yapmasını birkaç gün daha bekleyeceğiz. Transfer döneminin kapanmasına az kaldı. Yakın bir zamanda tüm teklifleri değerlendirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"NAPOLI'Yİ SEVİYOR"

Nico Vaesen sözlerini, "Mignolet, Napoli'yi seviyor. Yakın zamanda her şey belli olacak" şeklinde tamamladı.

Geçen sezon Liverpool'da kaleyi kaptıran 30 yaşındaki kaleci Premier Lig'de 19 maça görev alırken 24 gol yedi, 7 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.

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