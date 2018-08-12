Simon Mignolet, Napoli'den teklif bekliyor!

ile transferde ismi geçenfile bekçisimenajerinden flaş bir transfer açıklaması geldi.Konu hakkında konuşan Mignolet'nin menajeri Nico Vaesen, "Napoli'nin teklif yapmasını birkaç gün daha bekleyeceğiz. Transfer döneminin kapanmasına az kaldı. Yakın bir zamanda tüm teklifleri değerlendirmeliyiz" ifadelerini kullandı.Nico Vaesen sözlerini, "Mignolet, Napoli'yi seviyor. Yakın zamanda her şey belli olacak" şeklinde tamamladı.Geçen sezon Liverpool'da kaleyi kaptıran 30 yaşındaki kaleci Premier Lig'de 19 maça görev alırken 24 gol yedi, 7 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.