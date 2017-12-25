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Simon Kjaer'e Fransızlar talip oldu

Sezon başında Fenerbahçe'den Sevilla'ya transfer olan Simon Kjaer için St. Etienne devreye girdi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Simon Kjaer'e Fransızlar talip oldu
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25 Aralık 2017 15:52
Sezon başında Fenerbahçe'de La Liga temsilcisi Sevilla'ya transfer olan Simon Kjaer'e Fransa Ligue 1'den sürpriz bir talip çıktı.

Fransız ve İspanyol basınına yansıyan haberlerde Ligue 1'de mücadele eden St. Etienne'in Simon Kjaer ile ilgilendiği belirtildi. Sevilla, sezon başında yaklaşık 13 milyon euro bonservis ile transfer ettiği Danimarkalı savunmacı Kjaer'i satmak istemezken, St. Etienne'in Ocak ayında Sevilla'ya bir resmi teklif yapması bekleniyor. Sevilla'nın Kjaer'i aldığı bedelden daha düşük bir bonservise bırakması bekleniyor.

Simon Kjaer bu sezon Sevilla formasıyla La Liga'da 12 maçta forma giyerken Şampiyonlar Ligi'nde de 4 maçta oynadı. Danimarklı yıldız daha önce Fransa'da Lille forması giymişyi.

Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen St. Etienne'in transfer listesinde Kjaer'in dışında Wolfsburg forması giyen Ntep ve Lorient'de oynayan Majeed Waris de yer alıyor.





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