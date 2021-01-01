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Shaq'ın serbest atış sıkıntılarının temeli olan o maç!

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, meşhur serbest atış sıkıntılarının kökenini anlattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA efsanesi Shaquille O'Neal, meşhur serbest atış sıkıntılarının kökenini anlattı.

Shaq, dönemi için komple bir pivot olsa da, başarısız olduğu tek element, serbest atışlarıydı.

Yakın zamanda The Rex Chapman Show'da konuk olan Shaq, serbest atış sıkıntılarının nasıl ve ne zaman başladığını açıkladı. Lise döneminde 68-1'lik bir serbest atış isabet oranına sahip olan Shaq, yalnızca bir takıma yenilmişti.

Bu, Shaq'ın bu özel karşılaşmanın serbest atış sorunlarının başlangıcı olduğunu açıklamasına yol açtı:

"Okulun adı Liberty Hill Lisesi'ydi. Onların şöhret olma sebebi de buydu, Shaq'ı yenen takım olmalarıydı. Ve Rex, ister inan ister inanma, o karşılaşma benim serbest atış sıkıntılarımın başladığı maçtı. Faul sıkıntısına girmiştim. Geriden gelmiştik ve bitime birkaç saniye kalmışken ve bir sayı gerideyken, bana faul yapmışlardı.

İlk kez gergin olduğum an, o andı. Öğrendiğim tüm şeyler kafamdan bir anda gitmişti. Şutu kaçırdığınızda herkes size gülüyordü ve daha da geriliyordunuz. Serbest atış çizgisinde 'Tamam, bana gülecekler. Pes edeyim artık'. gibi bir düşünce yapısına girmiştim."


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