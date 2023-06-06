Shaocong Wu: 'Emre hocamız uyardı, düzeldi'

Süper Lig'in son haftasında evinde Trabzonspor'u 3-1 yenen Başakşehir'de oyunculardan Shaocong Wu ve Lucas Lima yayıncı kuruluşa konuştu.



Uzun bir sezon olduğuna değinen Lucas Lima, "Çok uzun ve zor bir sezon oldu. Lig yarışına değinecek olursam, lig de zorluydu. Son maça biz enerjiyle çıkmak önemliydi. Yüksek bir enerji ve istekle sahaya çıkıp kazandık. Final öncesi böyle maçları kazanmak önemliydi. Şimdi dinleneceğiz ve finale çıkacağız. Bu benim ilk golümdü. Çok mutlu oldum." sözlerini sarf etti.



Çinli oyuncu Shaocong Wu ise "İlk yarıda takımımız yeterince motive olamadı. Teknik direktörümüzün uyarılarından sonra ikinci yarıda güzel bir performans ortaya koyduk." dedi.

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