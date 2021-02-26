Sergen Yalçın tabletten izledi, tepki gösterdi

Beşiktaş, Yukatel Denizlispor karşısında 29. dakikada Cyle Larin ile bir gol buldu.
VAR incelemesinin ardından Cüneyt Çakır, Cyle Larin'in elle oynadığını belirterek golü iptal etti.
Pozisyonu kenardan yardımcısı Murat Şahin ile birlikte tabletten izleyen Sergen Yalçın, incelemesinin ardından maçın 4. hakemine tepki gösterdi.
VAR incelemesinin ardından Cüneyt Çakır, Cyle Larin'in elle oynadığını belirterek golü iptal etti.
Pozisyonu kenardan yardımcısı Murat Şahin ile birlikte tabletten izleyen Sergen Yalçın, incelemesinin ardından maçın 4. hakemine tepki gösterdi.