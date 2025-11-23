Sergen Yalçın'dan Beşiktaş'ta kötü seri!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında ağırladığı Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.
Cengiz Ünder'in penaltısıyla skorda 1-0 öne geçen Beşiktaş, üstünlüğünü koruyamadı ve 1 puana razı oldu.
Bu sonuçla birlkte Beşiktaş, Sergen Yalçın döneminde öne geçtiği 5 maçta 12 puan kaybetmiş oldu.
Beşiktaş'ın öne geçmesine rağmen puan bıraktığı maçlar şu şekilde:
🤝1-1 Galatasaray
❌1-2 Gençlerbirliği
🤝1-1 Kasımpaşa
❌2-3 Fenerbahçe
🤝1-1 Samsunspor
Cengiz Ünder'in penaltısıyla skorda 1-0 öne geçen Beşiktaş, üstünlüğünü koruyamadı ve 1 puana razı oldu.
Bu sonuçla birlkte Beşiktaş, Sergen Yalçın döneminde öne geçtiği 5 maçta 12 puan kaybetmiş oldu.
Beşiktaş'ın öne geçmesine rağmen puan bıraktığı maçlar şu şekilde:
🤝1-1 Galatasaray
❌1-2 Gençlerbirliği
🤝1-1 Kasımpaşa
❌2-3 Fenerbahçe
🤝1-1 Samsunspor