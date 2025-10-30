Sergen Yalçın'dan Abraham ile derbi öncesi görüşme!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın, Fenerbahçe derbisi öncesinde takımın golcüsü Abraham'la özel bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
Deneyimli çalıştırıcının, Kasımpaşa karşılaşmasında penaltı kaçırdığı için hem moral bozukluğu yaşayan hem de taraftarların tepkisini alan oyuncusuna destek verdiği öğrenildi.
"TEPKİLER KİŞİSEL DEĞİLDİ"
Deneyimli teknik adamın futbolcusuna moral aşılayarak, yaşananların geride kalması gerektiğini vurguladığı aktarıldı. Başarılı teknik adamın, "Taraftarın tepkisi tamamen genel bir hayal kırıklığıydı, kişisel bir durum değil. O maçı unut ve önüne bak. Pazar günü evimizde çok kritik bir derbi oynayacağız ve sana büyük görev düşüyor. Sahadaki enerjin, mücadele isteğin ve gol vuruşlarındaki kararlılığın, sonucu belirleyecek unsurlardan biri olacak. Galatasaray derbisindeki gibi pozisyonları iyi değerlendirmeni istiyorum" ifadelerini kullandığı belirtildi.
Siyah-beyazlılarda teknik heyet, Abraham'ın moralini yükseltip Fenerbahçe karşısına özgüveni tam bir şekilde çıkması için yoğun çaba harcıyor.
