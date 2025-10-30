30 Ekim
Esenler Erokspor-Agri 1970 Spor
13:00
30 Ekim
Karaköprü -Rizespor
13:00
30 Ekim
1926 Bulancakspor-Iğdır FK
13:30
30 Ekim
Zonguldak Kömürspor-Bodrum FK
14:45
30 Ekim
Gaziantep FK-Karabuk Idmanyurdu Spor
18:00
30 Ekim
Konyaspor-12 Bingolspor
20:30
30 Ekim
Cagliari-Sassuolo
20:30
30 Ekim
Pisa-Lazio
22:45

Sergen Yalçın'dan Abraham ile derbi öncesi görüşme!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, derbi öncesi Tammy Abraham ile görüştü.

calendar 30 Ekim 2025 09:29 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2025 09:31
Fotoğraf: AA
Sergen Yalçın'dan Abraham ile derbi öncesi görüşme!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın, Fenerbahçe derbisi öncesinde takımın golcüsü Abraham'la özel bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Deneyimli çalıştırıcının, Kasımpaşa karşılaşmasında penaltı kaçırdığı için hem moral bozukluğu yaşayan hem de taraftarların tepkisini alan oyuncusuna destek verdiği öğrenildi.

"TEPKİLER KİŞİSEL DEĞİLDİ"

Deneyimli teknik adamın futbolcusuna moral aşılayarak, yaşananların geride kalması gerektiğini vurguladığı aktarıldı. Başarılı teknik adamın, "Taraftarın tepkisi tamamen genel bir hayal kırıklığıydı, kişisel bir durum değil. O maçı unut ve önüne bak. Pazar günü evimizde çok kritik bir derbi oynayacağız ve sana büyük görev düşüyor. Sahadaki enerjin, mücadele isteğin ve gol vuruşlarındaki kararlılığın, sonucu belirleyecek unsurlardan biri olacak. Galatasaray derbisindeki gibi pozisyonları iyi değerlendirmeni istiyorum" ifadelerini kullandığı belirtildi.

Siyah-beyazlılarda teknik heyet, Abraham'ın moralini yükseltip Fenerbahçe karşısına özgüveni tam bir şekilde çıkması için yoğun çaba harcıyor. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.