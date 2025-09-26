26 Eylül
Alanyaspor-Galatasaray
20:00
26 Eylül
West Bromwich-Leicester City
22:00
26 Eylül
Troyes-Annecy FC
21:00
26 Eylül
Rodez-Pau
21:00
26 Eylül
Nancy-Reims
21:00
26 Eylül
Grenoble-SC Bastia
21:00
26 Eylül
Clermont Foot-Le Mans
21:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
26 Eylül
Samara-Dinamo Moscow
0-347'
26 Eylül
Bayern Munih-Werder Bremen
21:30
26 Eylül
Benfica-Gil Vicente
22:15
26 Eylül
OH Leuven-Anderlecht
21:45
26 Eylül
Schalke 04-Greuther Fürth
19:30
26 Eylül
Darmstadt-Dynamo Dresden
19:30
26 Eylül
FC Twente-Fortuna Sittard
21:00
26 Eylül
Strasbourg-Marsilya
21:45
26 Eylül
Girona-Espanyol
22:00
26 Eylül
CD Mirandes-Real Zaragoza
21:30

Serdar Topraktepe: "Devrim için tereddüt etmedi"

Beşiktaş Futbol Akademi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, genç oyuncu Devrim Şahin ile ilgili konuştu.

Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Serdar Topraktepe: 'Devrim için tereddüt etmedi'
Beşiktaş Futbol Akademi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, genç oyuncu Devrim Şahin'i Kayserispor maçında ilk 11'de sahaya çıkaran sürecin perde arkasını anlattı.

"SERGEN AĞABEY HİÇ TEREDDÜT ETMEDİ"

Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorusunu yanıtlayan Serdar Topraktepe, Devrim Şahin'i teknik direktör Sergen Yalçın'a önerdiklerini belirterek, "Devrim'in potansiyeli çok büyük. Bunu net gördüğümüz için Sergen ağabeye söyledik. Kendisi de hiç tereddüt etmeden oynattı. Bundan sonraki karar Sergen hocanın" dedi.


"KİŞİLİĞİ DE SAHADA GÜCÜ KADAR KUVVETLİ"

Genç oyuncunun güçlü fiziğinin yanı sıra karakterine de dikkat çeken Topraktepe, "Sadece sahadaki dirençten bahsetmiyorum, kişiliği de çok kuvvetli. Oyun aklı ve topla ilişkisi onu üst düzey seviyeye taşıyacak. Sergen ağabeyle birlikte çok daha fazla gelişeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"ALTYAPIYA ÇOK ÖNEM VERİYORUZ"

Altyapı çalışmalarına da değinen Topraktepe, "Biz imkânlarımız ölçüsünde maksimum katkıyı yapmaya çalışıyoruz. Sergen hocayla sürekli iletişim halindeyiz, zaten benim ağabeyim gibidir. Beşiktaş'ta birlikte top oynadık. Altyapıya çok önem veriyor. Hedefimiz, geçmişte olduğu gibi Beşiktaş'ın iskeletini altyapıdan oluşturmak" diye konuştu.



 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
