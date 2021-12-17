Serdar Dursun'un hedefi, derbide kendisini affettirmek

Fenerbahçe'nin santrfor oyuncusu Serdar Dursun, Gaziantep maçında büyük hayal kırıklığı yaratmıştı. Özellikle skor 3-2'yken altı pastan kaçırdığı pozisyonda taraftara saç baş yolduran tecrübeli oyuncu, gözünü derbiye dikti.



Serdar, pazar günkü Beşiktaş maçı öncesi son derece hırslı. Başarılı oyuncu, derbide kendisini affettirmeyi çok istiyor.



Serdar, dünkü çift kale maçta attığı gollerle hocasına bir kez daha forma istediğini gösterdi. 30 yaşındaki oyuncu, Galatasaray derbisinin son anlarında süre bulabilmişti.





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