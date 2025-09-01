Fenerbahçe'nin beklediği transfer: Donnarumma

Manchester City, Gianluigi Donnarumma transferi için Paris Saint-Germain ile anlaşmaya vardı. İngiliz ekibi, bu transfer için 35+4 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

calendar 01 Eylül 2025 10:24 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2025 10:46
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Manchester City, Paris Saint-Germain'den Gianluigi Donnarumma transferi için geri sayıma geçti.

ÖDENECEK BONSERVİS

Sport Mediaset'te yer alan habere göre, İngiliz ekibi, 26 yaşındaki file bekçisinin transferi için Paris Saint-Germain ile anlaşmaya vardı.

Manchester City, bu transfer için Paris Saint-Germain'e 35+4 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

İngiliz ekibi, Donnarumma ile de sözleşme görüşmelerine devam ediyor. Taraflar, 5 yıllık sözleşme ve 10 milyon euro'nun üzerinde bir yıllık ücret üzerinden görüşmeleri sürdürüyor.

FENERBAHÇE - EDERSON

Manchester City'nin İtalyan eldiveni kadrosuna katmasıyla, Ederson'un Fenerbahçe'ye transfer olması bekleniyor.

