Manuel Akanji, Inter'e çok yakın!

Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde yer alan Manuel Akanji, Inter ile anlaşmaya çok yakın. İtalyan ekibi, İsviçreli savunmacı için görüşmelerde öne geçti.

calendar 01 Eylül 2025 15:46 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2025 15:47
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'ın uzun süre görüştüğü Manchester City'nin İsviçreli stoperi Manuel Akanji, İtalya Serie A ekibi Inter ile anlaşmaya çok yakın.
 
Di Marzio'nun haberine göre, Inter, Akanji transferinde önemli mesafe kat etti. Galatasaray'ın da yakından ilgilendiği 30 yaşındaki savunmacı için henüz resmi bir anlaşma olmasa da, İtalyan kulübü görüşmelerde öne geçmiş durumda.
 
Manchester City ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Akanji, Pep Guardiola'nın savunma rotasyonunda önemli rol oynamıştı.
 
Tecrübeli oyuncunun, daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.
 
MANCHESTER CITY KARNESİ
 
Manchester City formasıyla 136 resmi maça çıkan 30 yaşındaki savunmacı, bu süreçte 5 gol atarken 3 asist yaptı.
 
