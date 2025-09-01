Galatasaray'dan Uğurcan Çakır hamlesi!

Galatasaray ve Trabzonspor, milli kaleci Uğurcan Çakır'ın transferi için resmen masaya oturdu

Galatasaray'dan Uğurcan Çakır hamlesi!
14 yıldır kaleyi koruyan Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası kale bölgesine takviye yapmak isteyen Galatasaray, Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ı radarına aldı.

Sarı-kırmızılılar milli file bekçisi için bordo-mavililerle masaya oturdu. Trabzonspor'un bonservis beklentisi 22 milyon Euro olurken, oyuncu takasının da gündemde olduğu aktarıldı.

TAKAS ÖNERİSİ 

G.Saray'ın transferde takasta kullanmak için önerdiği isimlerden birinin Berkan Kutlu olduğu öğrenildi.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon 43 maçta kalesini koruyan 29 yaşındaki file bekçisi, 18 maçta gole izin vermedi ve 52 gol yedi.

