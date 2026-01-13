13 Ocak
Fenerbahçe'den Can Armando Güner hamlesi! İlk resmi temas kuruldu

Fenerbahçe, Galatasaray'ın gündemindeki genç yetenek Can Armando Güner için temsilcisiyle ilk resmi görüşmeyi yaparak transferde somut adım attı.

calendar 13 Ocak 2026 12:23
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'den Can Armando Güner hamlesi! İlk resmi temas kuruldu
Ara transfer döneminin en hareketli ekiplerinden biri olan Fenerbahçe'de, taraftarları heyecanlandıran bir gelişme daha yaşandı.

Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın bir süre gündeminde yer alan genç yetenek Can Armando Güner için somut adımlar atmaya başladı.

FENERBAHÇE'DEN İLK RESMİ GÖRÜŞME

TRT Spor'un aktardığı bilgiye göre Fenerbahçe, 18 yaşındaki futbolcunun temsilcisiyle ilk resmi görüşmesini gerçekleştirdi. 


GÖZLER AİLE GÖRÜŞMESİNDE

Yapılan görüşmenin ardından temsilcinin, Can Armando Güner ve ailesiyle temas kuracağı ve bu görüşmelerin sonucuna göre Fenerbahçe'ye geri dönüş yapacağı belirtildi. Olumlu bir yanıt gelmesi halinde, sarı-lacivertli kulübün resmi teklif aşamasına geçeceği ifade edildi.



YENİ BİR TRANSFER SAVAŞI

Daha önce Galatasaray'ın transfer etmek üzere İstanbul'a getirdiği ancak kulübü Borussia Mönchengladbach'ın sözleşme kaynaklı yaptırımları nedeniyle anlaşma sağlanamayan Can Armando Güner için ibrenin bu kez Fenerbahçe'ye dönmesi, futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Sarı-kırmızılıların geri adım attığı süreçte oyuncu cephesinin Fenerbahçe ile temasa geçmesi, ezeli rakipler arasında yeni bir transfer savaşının fitilini ateşledi.

FENERBAHÇE STRATEJİK GÖRÜYOR

Transfer döneminde Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Mert Günok'u kadrosuna katan, ayrıca N'Golo Kante için de temaslarını sürdüren Fenerbahçe, Can Armando Güner hamlesiyle genç ve potansiyelli bir ismi kadrosuna katmayı hedefliyor. Yönetim, hem sportif hem de geleceğe yatırım açısından bu transferi stratejik görüyor.

DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Asıl mevkisi sağ kanat olan Can Armando Güner; sol kanat ve forvet arkasında da görev yapabiliyor. 1.78 boyundaki Arjantin ve Türk asıllı Alman futbolcu, bu sezon Borussia Mönchengladbach U19 takımıyla 14 maçta 4 gol ve 3 asist üreterek dikkatleri üzerine çekti. Genç oyuncunun Alman kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE NETLİK KAZANACAK

Fenerbahçe'nin, Süper Kupa finalinde mağlup ettiği Galatasaray'a bu kez transferde de çalım atma planı yaptığı belirtilirken, taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.  

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
