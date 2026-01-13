Fenerbahçe'den Can Armando Güner hamlesi! İlk resmi temas kuruldu

Ara transfer döneminin en hareketli ekiplerinden biri olan Fenerbahçe 'de, taraftarları heyecanlandıran bir gelişme daha yaşandı.Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın bir süre gündeminde yer alan genç yetenek Can Armando Güner için somut adımlar atmaya başladı.TRT Spor'un aktardığı bilgiye göre

GÖZLER AİLE GÖRÜŞMESİNDE





Yapılan görüşmenin ardından temsilcinin, Can Armando Güner ve ailesiyle temas kuracağı ve bu görüşmelerin sonucuna göre Fenerbahçe'ye geri dönüş yapacağı belirtildi. Olumlu bir yanıt gelmesi halinde, sarı-lacivertli kulübün resmi teklif aşamasına geçeceği ifade edildi.

Daha önce Galatasaray'ın transfer etmek üzere İstanbul'a getirdiği ancak kulübü Borussia Mönchengladbach'ın sözleşme kaynaklı yaptırımları nedeniyle anlaşma sağlanamayan Can Armando Güner için ibrenin bu kez Fenerbahçe'ye dönmesi, futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Sarı-kırmızılıların geri adım attığı süreçte oyuncu cephesinin Fenerbahçe ile temasa geçmesi, ezeli rakipler arasında yeni bir transfer savaşının fitilini ateşledi.Transfer döneminde Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Mert Günok'u kadrosuna katan, ayrıca N'Golo Kante için de temaslarını sürdüren Fenerbahçe, Can Armando Güner hamlesiyle genç ve potansiyelli bir ismi kadrosuna katmayı hedefliyor. Yönetim, hem sportif hem de geleceğe yatırım açısından bu transferi stratejik görüyor.Asıl mevkisi sağ kanat olan Can Armando Güner; sol kanat ve forvet arkasında da görev yapabiliyor. 1.78 boyundaki Arjantin ve Türk asıllı Alman futbolcu, bu sezon Borussia Mönchengladbach U19 takımıyla 14 maçta 4 gol ve 3 asist üreterek dikkatleri üzerine çekti. Genç oyuncunun Alman kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.Fenerbahçe'nin, Süper Kupa finalinde mağlup ettiği Galatasaray'a bu kez transferde de çalım atma planı yaptığı belirtilirken, taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.