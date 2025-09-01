Girona, Dominik Livakovic'in Peşinde!

La Liga ekiplerinden Girona, Fenerbahçe'nin kalecisi Dominik Livakovic için harekete geçti.



İspanyol kulübünün, Hırvat file bekçisini transfer listesinde en ön sıralara koyduğu aktarıldı.



Mundo Deportivo'nun haberine göre, Girona kaleci transferinde birkaç alternatifi değerlendiriyor ancak Livakovic şu anda en yakın ve en güçlü aday konumunda bulunuyor.



PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞMESİ



Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösterilen Livakovic'in, Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.



