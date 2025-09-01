Trabzonspor, Fatih Tekke ile kaybetmiyor

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde çıktığı son 15 lig maçında sadece 2 kez yenildi. Bordo-mavililer, son 12 maçta ise 7 galibiyet, 4 beraberlik alarak 114 gündür kaybetmedi.

calendar 01 Eylül 2025 14:23
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor, Fatih Tekke ile kaybetmiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'de dün Samsunspor ile sahasında 1-1 berabere kalarak ilk 4 haftayı 10 puanla kapatan Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde son haftalarda kaybetmedi.
 
Geçen sezon ligin 35. haftasında evinde Galatasaray'a 2-0 mağlup olan bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 7 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik aldı.
 
10 Mayıs 2025'te sarı-kırmızılı takım karşısında yenilginin ardından Trabzonspor, Tekke yönetiminde 114 gündür mağlup olmadı.
 
SON 12 MAÇTA SADECE 1 YENİLGİ
 
Trabzonspor, Tekke döneminde geçen sezon ve bu sezon ligde oynadığı son 12 karşılaşmanın sadece 1'inde mağlup oldu.
 
Bordo-mavililer, geçen sezon son 8 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alırken bu sezon ilk 4 hafta 3 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.
 
Karadeniz ekibi, böylece son 12 karşılaşmada 7 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı.
 
SADECE 2 YENİLGİSİ VAR
 
Trabzonspor, Tekke yönetiminde oynadığı 15 lig maçının sadece 2'sini kaybetti.
 
Bordo-mavili takım, genç çalıştırıcı yönetiminde 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Söz konusu maçlarda 29 puan toplayan Karadeniz ekibi, 1,93 puan ortalaması yakaladı.
 
Trabzonspor, Tekke ile geçen sezon Fenerbahçe'ye 4-1, Galatasaray'a 2-0 yenilirken bu sezon ligde mağlubiyet yüzü görmedi.
 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.