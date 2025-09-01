West Ham United'dan Livakovic'e teklif!

Fenerbahçe'de yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Dominik Livakovic için İngiltere'den teklif geldi.
WEST HAM'DAN TEKLİF
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, West Ham United, Hırvat file bekçisi için Fenerbahçe'ye resmi teklif yaptı.
30 yaşındaki futbolcu için ayrılık ihtimalinin ciddi şekilde masada olduğu belirtildi.
FENERBAHÇE İLE SÖZLEŞMESİ
Hırvat kaleciye, West Ham United dışında Avrupa'dan birçok kulüpten yoğun ilgi olduğu öğrenildi.
Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösterilen Livakovic'in, Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
