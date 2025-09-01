Benfica'da Kerem yerine transfer!

Benfica, Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu'nun yerini doldurmaya hazırlanıyor.



Romano'nun haberine göre, Benfica, kanat oyuncusu Dodi Lukebakio'nun transferi için Sevilla ile anlaşma sağladı.



Benfica, bu transfer için 20+4 milyon euro bonservis ödeyecek.



Sevilla'da bu sezon 2 maçta süre bulan Lukebakio 1 kez gol sevinci yaşadı.



