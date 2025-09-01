Benfica'da Kerem yerine transfer!

Benfica, 27 yaşındaki kanat oyuncusu Dodi Lukebakio'nun transferi için Sevilla ile anlaşma sağladı.

calendar 01 Eylül 2025 11:54
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Instagram
Benfica, Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu'nun yerini doldurmaya hazırlanıyor.

Romano'nun haberine göre, Benfica, kanat oyuncusu Dodi Lukebakio'nun transferi için Sevilla ile anlaşma sağladı.

Benfica, bu transfer için 20+4 milyon euro bonservis ödeyecek.

Sevilla'da bu sezon 2 maçta süre bulan Lukebakio 1 kez gol sevinci yaşadı.

