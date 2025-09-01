Bayer Leverkusen'de Erik ten Hag'a veda kararı!

Bayer Leverkusen'de Erik ten Hag dönemi 3 maçta sonra erdi.
Alman ekibi, Xabi Alonso'nun ardından göreve gelen Hollandalı teknik adam ile yollarını ayırma kararı aldı. Bayer Leverkusen, ayrılık kararını resmi olarak duyurdu.
Alman ekibinin başında 3 maçta sahaya çıkan 55 yaşındaki teknik adam, 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.
Erik ten Hag ile Bundesliga'da 2 maça çıkan Bayer Leverkusen, galibiyet alamadı. Bayer Leverkusen, 55 yaşındaki teknik adam ile tek galibiyetini kupada aldı.
