Marco Asensio, Fenerbahçe için geldi!

Fenerbahçe, Paris Saint-Germain forması giyen Marco Aensio için yeniden harekete geçti.
Transfer döneminde daha önce İspanyol yıldızın transferini belirli bir noktaya getiren sarı-lacivertli takım, daha sonra bu transferi rafa kaldırmıştı.
BONUSLAR DAHİL 8.5 MİLYON EURO BONSERVİS
Fenerbahçe, yeniden harekete geçtiği Asensio için bu kez transferi bitirdi. Fenerbahçe, Marco Asensio ve Paris Saint-Germain ile her konuda anlaşmaya vardı. Sarı lacivertli kulüp, Asensio için PSG'ye bonuslar dahil 8.5 milyon Euro ödeyecek.
İSTANBUL'A GELDİ
Marco Asensio, transferi tamamlamak için pazarı pazartesiye bağlayan gece saat 02.20 sularında İstanbul'a geldi.
Geçen sezonun ikinci yarısını Aston Villa'da kiralık olarak tamamlayan 29 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibinde 21 maçta 8 gol attı ve 1 asist yaptı.
