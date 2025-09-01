Marco Asensio, resmen Fenerbahçe'de!

fenerbahçe, transferde hız kesmiyor.
Sarı-lacivertli ekip, bir yeni transfer daha açıkladı.
Paris Saint Germain forması giyen Marco Asensio, resmen Fenerbahçe'ye transfer oldu.
29 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu, kendisini 3+1 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Fenerbahçe'nin paylaşımı şu şekilde:
"Marco Asensio'ya 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."
