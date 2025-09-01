Sporx, transfer döneminde yine ilk tercih oldu!

Sporx, her transfer döneminde olduğu gibi yine Türkiye'nin ilk tercihi olmaya devam ediyor.

calendar 01 Eylül 2025 15:09
Haber: Sporx.com
Türkiye'de futbol gündemi her dönem olduğu gibi bu transfer döneminde de Sporx'ten takip ediliyor. Google Trends verilerine göre Sporx'in X hesabına olan ilgi son günlerde büyük artış gösterdi.

Sporx, futbolseverlerin anlık gelişmelere ulaşmak için ilk adresi olmayı sürdürüyor. Sporun nabzını en hızlı ve en doğru şekilde tutan Sporx, X hesabıyla da gündemde zirveye oturdu.

Kullanıcıların "7/24 cebimizde olmanız için çok sebebimiz var." diyerek destek verdiği Sporx, mobil uygulaması ve bildirim sistemiyle de sporseverlere her an güncel içerik sunuyor.


Transfer döneminin en sıcak gelişmeleri, özel haberler ve canlı yayınlarla Sporx; Türkiye'nin sporda bir numaralı adresi olmaya devam ediyor.

