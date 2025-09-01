Beşiktaş'tan Djiku hamlesi!

Beşiktaş, Fenerbahçe'den Alexander Djiku ile ilgileniyor.

calendar 01 Eylül 2025 15:21
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Foot Mercato'da yer alan habere göre, siyah-beyazlılar ile birlikte Spartak Moskova, Ganalı savunma oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.

Portekiz'den Braga ve İtalya'dan Fiorentina ise Djiku'yu kiralık olarak transfer etmek istiyor.

FENERBAHÇE İLE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro olarak gösterilen Djiku'nun Fenerbahçe ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

Fenerbahçe forması altında 75 maçta süre bulan Djiku, 4 gol attı ve 2 asist yaptı.

