Lucas Torreira: 'Her zaman Gala'

Galatasaray'ın yıldız orta sahası Lucas Torreira, X hesabından taraftarları mutlu edecek bir paylaşım yaptı.
Lucas Torreira'nın paylaşımı şu şekilde:
"Bir futbol takımına sadakat, sonuçlar veya koşullar ne olursa olsun, takıma koşulsuz bağlılık ve bağlılıktır. Takımın renklerine ve tarihine duyulan tutku ve sevgidir.
Bu kulüp övgüyle zayıflıyor, eleştiriyle güçleniyor. Boş boş konuşmaya devam edin, her geçen gün daha da büyüyoruz. Her zaman Gala."
