Lucas Torreira: "Her zaman Gala"

Lucas Torreira, X hesabından Galatasaray ile ilgili bir paylaşım yaptı.

calendar 01 Eylül 2025 18:33
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Lucas Torreira: 'Her zaman Gala'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray'ın yıldız orta sahası Lucas Torreira, X hesabından taraftarları mutlu edecek bir paylaşım yaptı.

Lucas Torreira'nın paylaşımı şu şekilde:

 "Bir futbol takımına sadakat, sonuçlar veya koşullar ne olursa olsun, takıma koşulsuz bağlılık ve bağlılıktır. Takımın renklerine ve tarihine duyulan tutku ve sevgidir.

Bu kulüp övgüyle zayıflıyor, eleştiriyle güçleniyor. Boş boş konuşmaya devam edin, her geçen gün daha da büyüyoruz. Her zaman Gala."



 
 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.