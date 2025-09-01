Golden State Warriors'ın tecrübeli forveti Draymond Green, 2025–26 sezonu için iddialı bir çıkış yaptı.Takım arkadaşı Jimmy Butler ile birlikte yaptığı antrenman sırasında görüntülenen Green, Warriors'ın bu sezon şampiyon olacağını kesin bir dille ifade etti. Hazırlık süreci sorulduğunda,dedi.Green'in bu açıklamaları, Warriors'ın çalkantılı geçen 2024–25 sezonunun ardından geldi. Takım, sakatlıklar ve kadro değişiklikleriyle boğuşmuş, Butler'ın devre arasında kadroya katılmasına rağmen Batı Konferansı yarı finallerinde Minnesota Timberwolves'a elenmişti.35 yaşındaki Green, dört şampiyonluk kazanan kadronun kilit isimlerinden biri olarak Curry ve Klay Thompson'la birlikte Warriors hanedanlığının temel taşlarından oldu. Thompson'ın Dallas'a gitmesinin ardından Green'in liderliği ve enerjisi, Golden State'in 80. sezonuna girerken daha da kritik hale geldi.Geçen sezonu 9.0 sayı, 6.1 ribaund ve 5.6 asist ortalamalarıyla tamamlayan Green, savunmadaki etkisini korumaya devam etti. Curry'nin dönüşü ve Butler'ın ilk tam sezonu, Warriors'a bir kez daha şampiyonluk iddiası kazandırırken Green'in garanti açıklaması beklentileri yükseltti.