SPORX ÖZEL | Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Ederson ve Marco Asensio transferinde mutlu sona ulaşmasının ardından rotayı orta sahaya çevirdi.
Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle doktorların seyahat etmesini yasakladığı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ederson ve Marco Asensio transferleri için evden görüşmelere katıldı; anlaşmaların sağlanması için büyük çaba harcadı.
TRANSFER İÇİN TALİMAT
Hastalığı nedeniyle evden telefon trafiğiyle transfer görüşmelerine katılan Ali Koç, bu kez yönetici arkadaşlarına orta sahaya yapılacak 8 numara takviyesi için talimat verdi.
MUTLAKA TAKVİYE
2 Eylül'de UEFA'ya kadro bildirecek olan Fenerbahçe, orta saha transferini bu tarihe kadar yetiştiremese bile, Türkiye'de transferin biteceği son gün olan 12 Eylül'e kadar mutlaka bir isim daha bu bölgeye alacak.
AYRILACAK İSİMLER
Öte yandan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve yöneticiler, takımdan ayrılacak oyuncular için de yoğun telefon trafiğini sürdürüyor. Kısa süre içerisinde de ayrılacak isimlerin açıklanması bekleniyor.
Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle doktorların seyahat etmesini yasakladığı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ederson ve Marco Asensio transferleri için evden görüşmelere katıldı; anlaşmaların sağlanması için büyük çaba harcadı.
TRANSFER İÇİN TALİMAT
Hastalığı nedeniyle evden telefon trafiğiyle transfer görüşmelerine katılan Ali Koç, bu kez yönetici arkadaşlarına orta sahaya yapılacak 8 numara takviyesi için talimat verdi.
MUTLAKA TAKVİYE
2 Eylül'de UEFA'ya kadro bildirecek olan Fenerbahçe, orta saha transferini bu tarihe kadar yetiştiremese bile, Türkiye'de transferin biteceği son gün olan 12 Eylül'e kadar mutlaka bir isim daha bu bölgeye alacak.
AYRILACAK İSİMLER
Öte yandan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve yöneticiler, takımdan ayrılacak oyuncular için de yoğun telefon trafiğini sürdürüyor. Kısa süre içerisinde de ayrılacak isimlerin açıklanması bekleniyor.