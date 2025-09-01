SPORX ÖZEL: Ali Koç'tan transfer için talimat!

Transferde oldukça hareketi dakikalar yaşanırken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç rahatsızlığı nedeniyle evden yürüttüğü bu süreçte 8 numara için gaza basılmasını istedi.

calendar 01 Eylül 2025 13:27
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
SPORX ÖZEL | Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Ederson ve Marco Asensio transferinde mutlu sona ulaşmasının ardından rotayı orta sahaya çevirdi.

Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle doktorların seyahat etmesini yasakladığı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ederson ve Marco Asensio transferleri için evden görüşmelere katıldı; anlaşmaların sağlanması için büyük çaba harcadı.

Hastalığı nedeniyle evden telefon trafiğiyle transfer görüşmelerine katılan Ali Koç, bu kez yönetici arkadaşlarına orta sahaya yapılacak 8 numara takviyesi için talimat verdi.

2 Eylül'de UEFA'ya kadro bildirecek olan Fenerbahçe, orta saha transferini bu tarihe kadar yetiştiremese bile, Türkiye'de transferin biteceği son gün olan 12 Eylül'e kadar mutlaka bir isim daha bu bölgeye alacak.

Öte yandan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve yöneticiler, takımdan ayrılacak oyuncular için de yoğun telefon trafiğini sürdürüyor. Kısa süre içerisinde de ayrılacak isimlerin açıklanması bekleniyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
