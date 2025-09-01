Anderson Talisca'ya iki teklif birden!

Fenerbahçe'de transferde oldukça hareketli bir gündem yaşanıyor.
FENERBAHÇE'YE İKİ TEKLİF
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Anderson Talisca'yla ilgili iki kulüpten Fenerbahçe'ye ciddi teklif geldi. Fenerbahçe, Brezilyalı yıldız için gelen bu tekliflere henüz net bir cevap vermedi.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe'nin geçen sezon devre arasında kadrosuna kattığı Anderson Talisca'nın, sarı-lacivertliler ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Fenerbahçe forması altında 29 maçta süre bulan Anderson Talisca, 14 gol attı ve 2 asist yaptı.
