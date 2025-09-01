Beşiktaş'ta ayrılık: Jean Onana!

Beşiktaş, Jean Onana'nın şarta bağlı satın alma opsiyonuyla Genoa'ya kiralandığını açıkladı.

01 Eylül 2025
Haber: Sporx.com
Beşiktaş'ta Jean Onana ile ayrılık gerçekleşti.

Siyah-beyazlılar, Jean Onana'nın şarta bağlı satın alma opsiyonuyla Genoa'ya kiralandığını açıkladı.

Beşiktaş'ın açıklaması:

"Profesyonel futbolcumuz Jean Onana'nın 2025-26 sezonu sonuna kadar şartlara bağlı satın alma opsiyonlu olarak geçici transferi hususunda Genoa CFC ile anlaşmaya varılmıştır."

Onana, geçen sezonun ikinci yarısını da İtalyan ekibinde kiralık olarak geçirmişti. Genoa'da 9 maçta süre bulan Onana, skor katkısı sağlayamadı.

