Beşiktaş'ta ayrılık: Jean Onana!

Beşiktaş'ta Jean Onana ile ayrılık gerçekleşti.
Siyah-beyazlılar, Jean Onana'nın şarta bağlı satın alma opsiyonuyla Genoa'ya kiralandığını açıkladı.
Beşiktaş'ın açıklaması:
"Profesyonel futbolcumuz Jean Onana'nın 2025-26 sezonu sonuna kadar şartlara bağlı satın alma opsiyonlu olarak geçici transferi hususunda Genoa CFC ile anlaşmaya varılmıştır."
Onana, geçen sezonun ikinci yarısını da İtalyan ekibinde kiralık olarak geçirmişti. Genoa'da 9 maçta süre bulan Onana, skor katkısı sağlayamadı.
