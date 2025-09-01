Sadettin Saran'dan Aykut Kocaman ve Volkan Demirel'e teklif!

Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan Sadettin Saran, kulübün efsane isimleri Aykut Kocaman ve Volkan Demirel'e teklif götürdü.

calendar 01 Eylül 2025 17:28 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2025 18:08
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de başkan adaylığını resmen açıklayan ve çalışmalarına devam eden Sadettin Saran'dan önemli bir hamle geldi.

Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, Aykut Kocaman'a Yönetim kurulu üyeliği ve Futbol Şube Sorumlusu görevini teklif etti.

Volkan Demirel'e de, teknik direktörün kim olacağından bağımsız şekilde, Kocaman'a bağlı olarak A Takım Sorumlusu pozisyonunu önerdi.


Kocaman ve Demirel, ikilisinin bu teklife vereceği cevap büyük bir merakla bekleniyor.

VOLKAN DEMİREL'İN SÖZLERİ

Volkan Demirel, Jose Mourinho sonrası yeni teknik adam arayan Fenerbahçe ile ilgili geçtiğimiz günlerde, "En doğru aday Aykut Kocaman! Eğer Aykut Kocaman göreve gelirse, yanında olmaya hazırım! Onun dışında başka bir kimsenin yanında olmam! Teknik direktör olursa, yanındayım! Bu benim fikrim, ona çok güvenirim. her hafta onunla konuşurum ama bu konular hakkında konuşmadık." açıklamasını yapmıştı.

