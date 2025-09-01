Yusuf Akçiçek, resmen Al Hilal'de!

Fenerbahçe'den Yusuf Akçiçek, resmen Al Hilal'e transfer oldu.

calendar 01 Eylül 2025 20:13 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2025 20:18
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Yusuf Akçiçek, resmen Al Hilal'de!
Fenerbahçe, art arda yaptığı transferlerle gündeme damgasını vurdu.

Sarı-lacivertliler gelen oyunculara yer açmak için oyuncu gönderme çalışmalarına da başladı.

Fenerbahçe'nin genç stoperi Yusuf Akçiçek, resmen Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'e transfer oldu.

Fenerbahçe, bu transferden 22 milyon euro kazanacak.


