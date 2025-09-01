Beşiktaş'ta Amir Hadziahmetovic, Hull City'ye kiralandı!

Beşiktaş, Bosna Hersekli orta saha Amir Hadziahmetovic'i Hull City'ye kiraladı.

Beşiktaş'ta Amir Hadziahmetovic, Hull City'ye kiralandı!
Beşiktaş'ın Bosna-Hersekli orta sahası Amir Hadziahmetovic, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'ye kiralandı

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 

''Profesyonel futbolcumuz Amir Hadziahmetovic'in 2025-26 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Hull City ile anlaşmaya varılmıştır.

Amir Hadziahmetovic'e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.''

Beşiktaş, 28 yaşındaki oyuncuyu 2023 yılında Konyaspor'dan kadrosuna katmıştı.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Çaykur Rizespor forması giyen Hadziahmetovic 23 maçta 1 gol, 1 asist kaydetti.



