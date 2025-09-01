TFF açıkladı: 1 ve 2. Lig'de takım sayısı değişti!

calendar 01 Eylül 2025 17:39
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
TFF açıkladı: 1 ve 2. Lig'de takım sayısı değişti!
TFF'nin açıklaması şu şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 1. Lig ve 2. Lig kulüplerimizin görüşleri neticesinde bu sezon Trendyol 1. Lig'den düşen ve Nesine 2. Lig'den çıkan takım sayılarında değişikliğe gidilmesine karar vermiştir.


Bu doğrultuda; 2025-2026 sezonunda 20 takımla oynanan Trendyol 1. Lig'den düşen takım sayısı 5'ten 4'e düşürülmüştür. 37 takımla oynanan Nesine 2. Lig'den Trendyol 1. Lig'e yükselen takım sayısı da 3'ten 4'e çıkarılmıştır. Yükselecek olan 4 takımdan 2'si doğrudan, 2'si ise play-off müsabakaları sonucunda belirlenecektir.

Statülerde yapılan değişiklik sonrası Trendyol 1. Lig gelecek sezon 18 yerine 20, Nesine 2. Lig ise 38 yerine 36 takımdan oluşacaktır.

Yapılan değerlendirmeler sonrası katkı sağlayacağını düşündüğümüz bu değişikliğin Türk futboluna ve kulüplerimize hayırlı olmasını dileriz."

