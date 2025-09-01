Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu için kritik gün!

Galatasaray yönetiminin bir süredir gündeminde yer alan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
KRİTİK GÜN
Galatasaray yönetiminin Inter forması giyen yıldız oyuncuyu transfer edip etmemek için bugün bir toplantı yapacağı ve bu toplantıda çıkacak sonuca göre Hakan için bir teklif yapılıp yapılmayacağına karar vereceği öğrenildi.
GALATASARAY İÇİN KONUŞMUŞTU!
Öte yandan Hakan Çalhanoğlu, geçtiğimiz günlerde transfer süreci hakkında açıklamalarda bulunmuştu.
Inter ile sözleşmesi 2027 yılının Haziran ayında bitecek olan Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray gelmek istediğini açıklamıştı.
"GALATASARAY'I ÇOK İSTERİM!"
Hakan Çalhanoğlu, 343 Digital'e yaptığı açıklamada "Şu an Inter'in sözleşmeli oyuncusuyum, bu nedenle sözlerimi dikkatle seçiyorum. Galatasaray'da forma giymeyi çok isterim." demişti.
"ÜCRETİMDE İNDİRİM YAPARIM"
31 yaşındaki milli futbolcu ayrıca "Bu konuda yıllık ücretim problem yaratırsa, bana düşen her türlü fedakarlığı yapmaya hazırım. Hatta şunu da söyleyeyim: Sayın Başkan Dursun Özbek neyi takdir ederse benim yıllık ücretim o olur. Dursun Başkan'ın bir telefonu bana yeter." ifadelerini kullanmıştı.
"MENAJERIM, INTER İLE GÖRÜŞÜR"
Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray ile ilgili sözlerini "Menajerim Gordon Stipic, UEFA şartlarının elverdiği ölçüde, bonservisimin makul bir rakam ve ödeme planına çekilmesi için Inter'le görüşmeye hazır" demişti.
INTER BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA
Ayrıca Inter Başkanı Beppe Marotta da geçtiğimiz gün, "Kadromuz hem gelen hem de giden oyuncular açısından tamamlandı. Başka bir şey olacağını sanmıyorum." açıklamasında bulunmuştu.
