Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu için kritik gün!

Ayrıca Inter Başkanı Beppe Marotta da geçtiğimiz gün, "Kadromuz hem gelen hem de giden oyuncular açısından tamamlandı. Başka bir şey olacağını sanmıyorum." açıklamasında bulunmuştu.

Galatasaray yönetiminin bir süredir gündeminde yer alan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.Galatasaray yönetiminin Inter forması giyen yıldız oyuncuyu transfer edip etmemek için bugün bir toplantı yapacağı ve bu toplantıda çıkacak sonuca göre Hakan için bir teklif yapılıp yapılmayacağına karar vereceği öğrenildi.Öte yandan Hakan Çalhanoğlu, geçtiğimiz günlerde transfer süreci hakkında açıklamalarda bulunmuştu.Inter ile sözleşmesi 2027 yılının Haziran ayında bitecek olan Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray gelmek istediğini açıklamıştı.Hakan Çalhanoğlu, 343 Digital'e yaptığı açıklamadademişti.31 yaşındaki milli futbolcu ayrıcaifadelerini kullanmıştı.Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray ile ilgili sözlerinidemişti.