SPORX ÖZEL: Fenerbahçe'den iki isme veto! Orta saha için karar!

Fenerbahçe, orta saha transferinde adı gündeme gelen İlkay Gündoğan ve Yves Bissouma, transferlerini rafa kaldırdı. Sarı-lacivertliler, listedeki diğer isimlere yöneldi.

calendar 01 Eylül 2025 13:51
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
SPORX ÖZEL: Fenerbahçe'den iki isme veto! Orta saha için karar!
SPORX ÖZEL | Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin orta saha için harekete geçtiğini Sporx kısa bir süre önce duyururken, gündeme gelen isimlerle ilgili detaylar ortaya çıktı.

İLKAY GÜNDOĞAN RET

Manchester City'den Ederson'un transfer görüşmeleri sürerken, İlkay Gündoğan da sarı-lacivertlilere önerildi. Ancak Fenerbahçeli yetkililer, 34 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferine onay vermedi.


YEVAS BISSOUMA İPTAL

Tottenham 29 yaşındaki Maili orta saha oyuncusu Yves Bissouma ile ilgilenen Fenerbahçe, bu transferden de vazgeçti.

Yves Bissouma'nın sağlık raporlarını bir türlü göndermemesi ve son dönemde yine gündeme gelen disiplinsiz hareketleri nedeniyle, sarı-lacivertli yönetim bu transferi de rafa kaldırdı.

Fenerbahçeli yetkililer, listesinde yer alan diğer isimler için harekete geçme kararı aldı ve görüşmelere başladı.

