SPORX ÖZEL: Fenerbahçe'den iki isme veto! Orta saha için karar!

, gündeme gelen isimlerle ilgili detaylar ortaya çıktı.Manchester City'den Ederson'un transfer görüşmeleri sürerken, İlkay Gündoğan da sarı-lacivertlilere önerildi. Ancak Fenerbahçeli yetkililer, 34 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferine onay vermedi.Tottenham 29 yaşındaki Maili orta saha oyuncusu Yves Bissouma ile ilgilenen Fenerbahçe, bu transferden de vazgeçti.Yves Bissouma'nın sağlık raporlarını bir türlü göndermemesi ve son dönemde yine gündeme gelen disiplinsiz hareketleri nedeniyle, sarı-lacivertli yönetim bu transferi de rafa kaldırdı.Fenerbahçeli yetkililer, listesinde yer alan diğer isimler için harekete geçme kararı aldı ve görüşmelere başladı.