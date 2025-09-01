Nicolas Jackson transferinde U dönüşü: Bayern Münih

Daha önce kiralık transferi sonlandırılan Nicolas Jackson'ın, Bayern Münih'e transferi yeniden gündeme geldi.



Sky DE'nin edindiği bilgilere göre, önceki gece resmen iptal edilen kiralık anlaşmanın ardından, iki kulüp arasında üst düzey gizli görüşmeler ve müzakereler yeniden başladı.



JACKSON, BAYERN YOLUNDA



Daha önceki anlaşmanın iptal edilmesi taraftarlar için sürpriz olmuştu, ancak son gelişmelerle birlikte Jackson'ın Bayern'e transferinin tekrar değerlendirildiği ortaya çıktı.



SEZON PERFORMANSI



Chelsea'de geride kalan sezonda 37 maçta süre bulan Jackson, 13 gol attı ve 6 asist yaptı.



