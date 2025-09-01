Nicolas Jackson transferinde U dönüşü: Bayern Münih

Nicolas Jackson'ın Bayern Münih'e transferi, önceki gece iptal edilmesine rağmen yeniden gündeme geldi. İşte detaylar...

calendar 01 Eylül 2025 13:06
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Daha önce kiralık transferi sonlandırılan Nicolas Jackson'ın, Bayern Münih'e transferi yeniden gündeme geldi.

Sky DE'nin edindiği bilgilere göre, önceki gece resmen iptal edilen kiralık anlaşmanın ardından, iki kulüp arasında üst düzey gizli görüşmeler ve müzakereler yeniden başladı.

JACKSON, BAYERN YOLUNDA

Daha önceki anlaşmanın iptal edilmesi taraftarlar için sürpriz olmuştu, ancak son gelişmelerle birlikte Jackson'ın Bayern'e transferinin tekrar değerlendirildiği ortaya çıktı.

SEZON PERFORMANSI

Chelsea'de geride kalan sezonda 37 maçta süre bulan Jackson, 13 gol attı ve 6 asist yaptı.

