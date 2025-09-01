Aston Villa'nın hedefi Harvey Elliott

Aston Villa, Liverpool'dan Harvey Elliott transferi için harekete geçti.



The Athletic'te yer alan habere göre, Aston Villa, 22 yaşındaki orta saha oyuncusunu zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.



Liverpool, Elliott için 40 milyon euro istiyor. Aston Villa ve Liverpool arasında transfer için görüşmeler devam ediyor. Tarafların anlaşmaya yakın olduğu yazıldı.



Genç futbolcu, Liverpool'da bu sezon 2 maçta 7 dakika süre bulabildi.



