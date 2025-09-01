Aston Villa'nın hedefi Harvey Elliott

Aston Villa, Liverpool forması giyen Harvey Elliott'u zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

calendar 01 Eylül 2025 14:54 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2025 14:55
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Instagram
Aston Villa'nın hedefi Harvey Elliott
Aston Villa, Liverpool'dan Harvey Elliott transferi için harekete geçti.

The Athletic'te yer alan habere göre, Aston Villa, 22 yaşındaki orta saha oyuncusunu zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

Liverpool, Elliott için 40 milyon euro istiyor. Aston Villa ve Liverpool arasında transfer için görüşmeler devam ediyor. Tarafların anlaşmaya yakın olduğu yazıldı.

Genç futbolcu, Liverpool'da bu sezon 2 maçta 7 dakika süre bulabildi.

