Galatasaray transferde atağa geçti: Hakan Çalhanoğlu!

Galatasaray, Inter forması giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmaya çok yakın.

calendar 01 Eylül 2025 19:09
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Galatasaray transferde atağa geçti: Hakan Çalhanoğlu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, transferdeki suskunluğunu bozuyor.

Galatasaray yönetimi, son birkaç gün eksik rotasyon konusunda taraftarlardan büyük tepki gördü.

BÜYÜK AŞAMA KAYDEDİLDİ

Rakiplerinin de önemli transferler yapmasıyla birlikte Sarı-kırmızılı yönetim, kadrosunu güçlendirmek için gaza bastı.

A Spor'un haberine göre Galatasaray, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun transferi konusunda büyük aşama kaydetti.

Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu transferinin her an sonuçlanabileceği aktarıldı.

FENERBAHÇE DE İLGİLENMİŞTİ

Milli futbolcunun adı daha önce Fenerbahçe ile de anılmıştı.

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.