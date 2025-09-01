Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, transferdeki suskunluğunu bozuyor.
Galatasaray yönetimi, son birkaç gün eksik rotasyon konusunda taraftarlardan büyük tepki gördü.
BÜYÜK AŞAMA KAYDEDİLDİ
Rakiplerinin de önemli transferler yapmasıyla birlikte Sarı-kırmızılı yönetim, kadrosunu güçlendirmek için gaza bastı.
A Spor'un haberine göre Galatasaray, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun transferi konusunda büyük aşama kaydetti.
Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu transferinin her an sonuçlanabileceği aktarıldı.
FENERBAHÇE DE İLGİLENMİŞTİ
Milli futbolcunun adı daha önce Fenerbahçe ile de anılmıştı.
