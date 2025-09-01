İngiltere transfer dönemi, sezonu ne zaman bitiyor? 2025

Transfer döneminin son günü, Premier Lig'de her zaman olduğu gibi oldukça hareketli geçti. Takımlar, kadrolarındaki son eksiklikleri gidermek ve hedeflerine ulaşmak için son dakika transferlerine imza attılar. Bu gece yarısı kapanan transfer penceresiyle birlikte, kulüplerin sezon içindeki transfer hareketliliği de şimdilik durmuş oldu.

Premier Lig'in transferi sonlandırmasına karşın, bazı liglerde transfer heyecanı devam ediyor. Özellikle Türkiye Süper Ligi'nde transfer dönemi 12 Eylül 2025 tarihinde sona erecek. Bu durum, Premier Lig takımlarının aksine Türk kulüplerine kadro kurma konusunda biraz daha fazla zaman tanıyor.