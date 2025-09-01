Haber Tarihi: 01 Eylül 2025 12:09 -
Güncelleme Tarihi:
01 Eylül 2025 12:09
İngiltere transfer dönemi, sezonu ne zaman bitiyor? 2025
İngiltere Premier Lig'de 2025 yaz transfer dönemi sona erdi. Dünyanın en çok takip edilen liglerinden biri olan Premier Lig'de takımlar, 1 Eylül 2025 gece yarısı itibarıyla transfer pencerelerini kapattı. Bu tarihten sonra kulüpler, kadrolarına yeni bir oyuncu katamayacak ve ligin geri kalanını mevcut kadrolarıyla tamamlamak zorunda kalacaklar.
Transfer döneminin son günü, Premier Lig'de her zaman olduğu gibi oldukça hareketli geçti. Takımlar, kadrolarındaki son eksiklikleri gidermek ve hedeflerine ulaşmak için son dakika transferlerine imza attılar. Bu gece yarısı kapanan transfer penceresiyle birlikte, kulüplerin sezon içindeki transfer hareketliliği de şimdilik durmuş oldu.
Diğer Liglerde Durum
Premier Lig'in transferi sonlandırmasına karşın, bazı liglerde transfer heyecanı devam ediyor. Özellikle Türkiye Süper Ligi'nde transfer dönemi 12 Eylül 2025 tarihinde sona erecek. Bu durum, Premier Lig takımlarının aksine Türk kulüplerine kadro kurma konusunda biraz daha fazla zaman tanıyor.
