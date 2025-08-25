YKS 2. tercihler ne zaman? 2025 YKS ek tercihler ne zaman?

YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? 2025-YKS ek yerleştirme tercihinde bulunmak isteyen adayların, yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekiyor. Adaylar, tercih yapma hakları bulunan programlar arasından en fazla 24 tercih yapabilecek. Ek tercih tarihleri ve detaylar, ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzuyla netlik kazanacak.

YKS ek tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı.

Geçtiğimiz sene YKS yerleştirme sonuçları 13 Ağustos 2024 tarihinde açıklanmasının ardından üniversite ek yerleştirme kılavuzu ise 6 Eylül'de yayınlanmıştı. ÖSYM'nin paylaşımının ardından ek tercihler, 6-11 Eylül 2024 tarihleri arasında alınmıştı. Buna göre, bu sene de ek tercih sürecinin Eylül ayı içerisinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

YKS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı. Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından YKS ek tercih sürecinin başlaması bekleniyor.

Ek yerleştirme kontenjanlarına yerleştirme yapılırken, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu ve 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallara uyulacak.

YKS ek yerleştirme işlemleri adayların, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından bireysel yapacak.