Fenerbahçe Ederson ile anlaştı mı, geldi mi, gelecek mi?

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliğine konuk olan ve sahadan 3-1'lik zaferle ayrılan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio'yu İstanbul'a getiren sarı-lacivertliler, kaleci takviyesi için de mutlu sona ulaştı.

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da gündeminde bulunan Ederson için hem oyuncu hem de Manchester City ile anlaşmaya vardı.

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre sarı-lacivertli kulüp, Brezilyalı file bekçisi için İngiliz devine 13-14 milyon euro bandında bir bonservis bedeli ödeyecek.

Haberin devamında Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek'in, Ederson ve menajeri Jorge Mendes ile her konuda el sıkıştığı kaydedildi.

Deneyimli kalecinin bugün saat 13.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı'nda olması bekleniyor.

Ederson, sağlık kontrollerinin ardından kendisini Fenerbahçeli yapan imzayı atmak için kulüp binasına geçecek.

Ederson, Fenerbahçe ile 2028'e kadar sözleşme imzalayacak ve yıllık 8+2 milyon euro kazanacak.

Manchester City'e 2017'de Benfica'dan 40 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan 32 yaşındaki Ederson, Premier Lig deviyle çıktığı 372 maçta 311 gol yedi ve 168 maçta kalesini gole kapattı.