Fenerbahçe Ederson ile anlaştı mı, geldi mi, gelecek mi?

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da ilgilendiği Ederson ile anlaşmaya vardı. Deneyimli kaleci, İstanbul'a geliyor.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliğine konuk olan ve sahadan 3-1'lik zaferle ayrılan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio'yu İstanbul'a getiren sarı-lacivertliler, kaleci takviyesi için de mutlu sona ulaştı.

FENERBAHÇE ANLAŞMAYA VARDI

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da gündeminde bulunan Ederson için hem oyuncu hem de Manchester City ile anlaşmaya vardı.

ÖDENECEK BONSERVİS

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre sarı-lacivertli kulüp, Brezilyalı file bekçisi için İngiliz devine 13-14 milyon euro bandında bir bonservis bedeli ödeyecek.

Haberin devamında Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek'in, Ederson ve menajeri Jorge Mendes ile her konuda el sıkıştığı kaydedildi.

İSTANBUL'A GELİŞ SAATİ

Deneyimli kalecinin bugün saat 13.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı'nda olması bekleniyor.

Ederson, sağlık kontrollerinin ardından kendisini Fenerbahçeli yapan imzayı atmak için kulüp binasına geçecek.

Ederson, Fenerbahçe ile 2028'e kadar sözleşme imzalayacak ve yıllık 8+2 milyon euro kazanacak.

EDERSON'UN CITY PERFORMANSI

Manchester City'e 2017'de Benfica'dan 40 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan 32 yaşındaki Ederson, Premier Lig deviyle çıktığı 372 maçta 311 gol yedi ve 168 maçta kalesini gole kapattı.
