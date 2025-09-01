Batista Mendy'den Trabzonspor'a veda!

Trabzonspor'dan Sevilla'ya giden Batista Mendy, bordo-mavililere veda etti.

calendar 01 Eylül 2025 15:44
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Batista Mendy'den Trabzonspor'a veda!
Trabzonspor'dan Sevilla'ya transfer olan Batista Mendy, bordo-mavililere veda etti.

Mendy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Trabzon halkı, yeni bir maceraya başladım. Bana kattıklarınız için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un iki yıl önce kadrosuna kattığı Mendy, bordo-mavili forma altında çıktığı 83 maçta 3 gol attı ve 3 asist yaptı.



