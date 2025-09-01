Fenerbahçe ile anılan Edin Terzic'in yeni adresi!

Borussia Dortmund'da teknik direktörlük koltuğu için flaş bir gelişme yaşandı.
Erik ten Hag sonrası göreve getirilecek isim olarak Edin Terzic'in adı öne çıktı.
TEN HAG SONRASI ADAY
Almanya basınında çıkan haberlere göre Erik ten Hag'ın ayrılığı sonrası Borussia Dortmund'un yeni teknik direktör için ilk tercihinin daha önce kulüpte görev yapan Edin Terzic olduğu aktarıldı.
TERZIC'E DÖNÜŞ YOLU
42 yaşındaki Alman çalıştırıcı, daha önce 3 sezon boyunca Borussia Dortmund'un başında görev yapmıştı. Sarı-siyahlılarla çıktığı 128 resmi maçta 2.00 puan ortalaması elde eden Terzic, performansıyla dikkat çekmişti.
RESMİ ADIM BEKLENİYOR
Dortmund yönetiminin, Edin Terzic'i kısa süre içerisinde takımın başına geçirmek için resmi adımları atmaya hazırlandığı ifade edildi.
FENERBAHÇE'NİN LİSTESİNDEYDİ
Jose Mourinho'nun ayrılığının ardından Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında pek çok isim bulunuyordu. Sarı-lacivertlilerin gündeminde yer alan isimlerden biri de, son olarak Bundesliga temsilcisi Borussia Dortmund'un başında görev yapan Edin Terzic'ti.
