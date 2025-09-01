İsmail Yüksek için 20 milyon euro!

İsmail Yüksek için Fenerbahçe'ye 20 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif geldi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve ekibi teklifi değerlendiriyor, kısa sürede olumlu veya olumsuz karar verilecek.

01 Eylül 2025 11:06
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe, milli orta saha oyuncusu İsmail Yüksek için önemli bir teklif aldı.

20 MİLYON EURO'NUN ÜZERİNDE

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, İsmail Yüksek için Fenerbahçe'ye 20 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif geldi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve ekibi teklifi değerlendiriyor, kısa sürede olumlu veya olumsuz karar verilecek.

İsmail Yüksek için gelen teklif, direkt kulübe geldi. İsmail'e ve menajerine bilgi henüz verilmedi.

FENERBAHÇE İLE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösterilen 26 yaşındaki İsmail Yüksek'in Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

