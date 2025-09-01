Karadağ, EuroBasket 2025'te ilk galibiyetini isveç karşısında aldı

Sporx 2022 FIBA EuroBasket
EuroBasket 2025 B Grubu'nda Karadağ, İsveç'i 87-81 mağlup ederek turnuvadaki ilk galibiyetini elde etti. İsveç ise gruptaki üçüncü yenilgisini aldı.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) B grubu maçında İsveç ve Karadağ karşı karşıya geldi.
 
Nokia Arena'da oynanan mücadeleyi Karadağ, 87-81 kazandı.
 
Bu galibiyetle birlikte Karadağ gruplardaki ilk zaferini aldı. İsveç ise gruplarda 3. mağlubiyetini aldı.
 
B grubundaki beşinci maçında Karadağ, 3 Eylül'de Büyük Britanya ile mücadele edecek. İsveç ise aynı tarihte Litvanya karşısında parkeye çıkacak.
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Türkiye4400321231906
2Sırbistan3300262213496
3Letonya3102225247-224
4Estonya4103249286-374
5Portekiz3102185225-404
6Çek Cumhuriyeti3003203243-403
