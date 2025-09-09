EuroBasket MVP'si Schröder: 'Dünyanın en iyi beş oyuncusu Avrupa'dan geliyor'

Sacramento Kings guardı ve EuroBasket 2025 MVP'si Dennis Schröder, Avrupa basketbolunun NBA üzerindeki etkisinin çok büyük olduğunu belirterek, şu anda dünyanın en iyi beş oyuncusunun Avrupa kökenli olduğunu söyledi.



EuroBasket, dünyanın en elit basketbolcularını bir araya getirerek sona erdi ve üst düzey performanslara sahne oldu. Turnuvanın yıldız isimlerinden biri olan Dennis Schröder, Almanya'yı namağlup bir performansla altın madalyaya taşıdı ve 32 yaşında MVP ödülünün de sahibi oldu.



Schröder, Avrupa oyuncularının NBA üzerindeki etkisi ve gelecek sezon başlayacak olan yeni formatlı ABD – Dünya karması All-Star karşılaşması hakkında konuştu. Alman yıldız, Avrupa'dan gelen oyuncuların NBA'de büyük bir iz bıraktığını vurgularken, önümüzdeki sezonki All-Star karşılaşmasının heyecan verici bir vitrin olacağını ifade etti:

"Ben hiç All-Star maçı oynamadım ama bence şu anda dünyanın en iyi beş oyuncusuna sahibiz ve hepsi Avrupa'yı temsil ediyor. Doncic var, Jokic var, Franz Wagner var. NBA'de inanılmaz bir şov yapan pek çok Avrupalı oyuncu var.



Bunların kaynağı da bu tarz turnuvalar, büyük sahneler ve büyük oyuncular. Avrupa için baskıyı sürdürmeye devam edeceğiz ve gelecek sezonki All-Star karşılaşması muhteşem olacak."



