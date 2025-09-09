Giannis: 'EuroBasket bronzu, kariyerimin 'en büyük başarısı''

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, Yunanistan Milli Takımı ile EuroBasket'te kazandığı bronz madalyanın kariyerindeki "en büyük başarı" olduğunu söyledi.



Antetokounmpo, pazar günü oynanan bronz madalya maçında 30 sayı ve 17 ribauntla mücadele ederek Yunanistan'ın Finlandiya'yı 92-89 mağlup etmesini sağladı. Bu sonuçla Yunanistan, 2009'dan bu yana ilk kez EuroBasket madalyası kazanmış oldu.



Geçmişte NBA şampiyonluğu ve MVP ödülleri bulunan Antetokounmpo, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Başardık. Bu muhtemelen bir sporcu olarak elde ettiğim en büyük başarılardan biri. NBA şampiyonluğu kazandım, evet, ama ülkeni ve bu milli takımla yaşayan, nefes alan 12 milyon insanı temsil etmek bambaşka bir his. Bu, şu ana kadar hayatımdaki en büyük başarı olabilir."



Yunanistan, EuroBasket tarihinde altıncı kez podyuma çıkarken; toplamda iki altın, bir gümüş ve üç bronz madalyaya ulaşmış oldu.



