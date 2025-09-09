Sporx 2022 FIBA EuroBasket
Giannis: 'EuroBasket bronzu, kariyerimin 'en büyük başarısı''

Giannis: "EuroBasket bronzu, kariyerimin 'en büyük başarısı'"

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, Yunanistan Milli Takımı ile EuroBasket'te kazandığı bronz madalyanın kariyerindeki "en büyük başarı" olduğunu söyledi.

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, Yunanistan Milli Takımı ile EuroBasket'te kazandığı bronz madalyanın kariyerindeki "en büyük başarı" olduğunu söyledi.

Antetokounmpo, pazar günü oynanan bronz madalya maçında 30 sayı ve 17 ribauntla mücadele ederek Yunanistan'ın Finlandiya'yı 92-89 mağlup etmesini sağladı. Bu sonuçla Yunanistan, 2009'dan bu yana ilk kez EuroBasket madalyası kazanmış oldu.

Geçmişte NBA şampiyonluğu ve MVP ödülleri bulunan Antetokounmpo, duygularını şu sözlerle dile getirdi:
"Başardık. Bu muhtemelen bir sporcu olarak elde ettiğim en büyük başarılardan biri. NBA şampiyonluğu kazandım, evet, ama ülkeni ve bu milli takımla yaşayan, nefes alan 12 milyon insanı temsil etmek bambaşka bir his. Bu, şu ana kadar hayatımdaki en büyük başarı olabilir."

Yunanistan, EuroBasket tarihinde altıncı kez podyuma çıkarken; toplamda iki altın, bir gümüş ve üç bronz madalyaya ulaşmış oldu.

 Reklam 
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Türkiye550045935910010
2Sırbistan5401434368669
3Letonya5302412384288
4Portekiz5203315368-537
5Estonya5104352397-456
6Çek Cumhur.5005338434-965
Son Dakika Haberleri
EuroBasket MVP'si Schröder: 'Dünyanın en iyi beş oyuncusu Avrupa'dan geliyor'

EuroBasket MVP'si Schröder: 'Dünyanın en iyi beş oyuncusu Avrupa'dan geliyor'

Giannis: 'EuroBasket bronzu, kariyerimin 'en büyük başarısı''

Giannis: "EuroBasket bronzu, kariyerimin 'en büyük başarısı'"

Alperen Şengün'den paylaşım: 'Yükselişimiz devam edecek'

Alperen Şengün'den paylaşım: "Yükselişimiz devam edecek"

EuroBasket 2025'in en iyisi Ergin Ataman!

EuroBasket 2025'in en iyisi Ergin Ataman!

Kenan Sipahi: 'Bu takımın parçası olduğum için gururluyum'

Kenan Sipahi: "Bu takımın parçası olduğum için gururluyum"
sporx.com web sitesinde yer alan tüm sayısal veriler, istatistikler ve tahminler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Köşe yazılarında yer alan içerik yazarların kendi görüşleri olup; ilgili konu hakkında sporx.com'un genel görüşünü yansıtmaz. Web sayfalarımızda yer alan bilgiler ve doğrulukları tarafımızca garanti edilmemekte olup, bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı sporx.com sorumlu tutulamaz.