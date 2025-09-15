Alperen Þengün'den paylaþým: 'Yükseliþimiz devam edecek'

A Milli Basketbol Takýmý, Avrupa Þampiyonasý finalinde Almanya'ya 88-83 maðlup olarak Avrupa ikincisi oldu.Turnuvada müthiþ bir performans gösteren 12 Dev Adam, son saniyeye kadar götürdüðü finalde Almanlara maðlup oldu ve gümüþ madalya elde etti. Karþýlaþmanýn bitiþ düdüðüyle birlikte birçok yýldýzýmýz gözyaþlarýný tutamadý.12 Dev Adam'ýn yýldýzlarýndan Alperen Þengün, sosyal medya hesabýndan yaptýðý paylaþýmda duygularýný ifade etti.Ýþte Alperen'in paylaþýmý:Öte yandan A Milli Basketbol Takýmý'nda Alperen Þengün, EuroBasket'in en iyi 5'ine seçildi.