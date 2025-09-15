Alperen Þengün'den paylaþým: 'Yükseliþimiz devam edecek'

Sporx 2022 FIBA EuroBasket
Avrupa ikincisi olan A Milli Basketbol Takýmýmýzda, EuroBasket'in en iyi 5'ine seçilen Alperen Þengün, sosyal medya hesabýndan yaptýðý paylaþýmla duygularýný aktardý.

A Milli Basketbol Takýmý, Avrupa Þampiyonasý finalinde Almanya'ya 88-83 maðlup olarak Avrupa ikincisi oldu.

Turnuvada müthiþ bir performans gösteren 12 Dev Adam, son saniyeye kadar götürdüðü finalde Almanlara maðlup oldu ve gümüþ madalya elde etti. Karþýlaþmanýn bitiþ düdüðüyle birlikte birçok yýldýzýmýz gözyaþlarýný tutamadý.

"BAYRAÐIMIZ ÝÇÝN MÜCADELE ETMEK BENÝM ÝÇÝN EN BÜYÜK GURUR"

12 Dev Adam'ýn yýldýzlarýndan Alperen Þengün, sosyal medya hesabýndan yaptýðý paylaþýmda duygularýný ifade etti.

Ýþte Alperen'in paylaþýmý:

"Bu yolculuk, sadece bir takýmýn deðil, tüm Türkiye'nin yolculuðuydu. Gönlümdeki gururu anlatmak gerçekten zor. Her bir mücadele, her antrenman, her dakika bu ülkenin bir parçasý olmanýn verdiði gurur bir kez daha hissettim. Çünkü her adýmda, her zaferde, her kayýpta bir arada olduk, bir olduk.

Bizi izleyen, destekleyen vatandaþlarýmýza, her zaman yanýmýzda olan teknik ekibimize, takým arkadaþlarýma ve aileme sonsuz teþekkürler. Bugün belki o altýn madalyayý takamadýk ama kazandýðýmýz en deðerli þey, bu ülkenin her bir bireyinin kalbinde kazandýðýmýz yerdir.

Bundan sonra da her maça, her turnuvaya ayný tutku ve azimle, daha büyük bir inançla çýkacaðým. Türkiye'nin basketboldaki yükseliþi devam edecek. Birlikte daha büyük zaferlere ulaþacaðýmýza inanýyorum. Bayraðýmýz için mücadele etmek benim için en büyük gurur ve yine buraya geldiðimizde bu sefer onu zirvede dalgalandýrmak için elimden geleni yapacaðým."

ALPEREN ÞENGÜN, EUROBASKET'TE EN ÝYÝ 5'E SEÇÝLDÝ

Öte yandan A Milli Basketbol Takýmý'nda Alperen Þengün, EuroBasket'in en iyi 5'ine seçildi. 


 
