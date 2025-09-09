Dennis Schröder'den Ergin Ataman'a şok sözler!

Almanya, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı mağlup ederek EuroBasket'te şampiyonluğa ulaştı.

A Milli Takım'ın başantrenörü Ergin Ataman ise turnuvanın en iyi koçu seçildi. Almanya forması giyen Dennis Schröder, Ataman'ın bu başarısının ardından skandal sözler kullandı.

Galibiyetin ardından bir Twitch yayını katılan Schröder, "Ataman, defol git buradan! En İyi Koç? K*çım!" ifadelerini kullandı.