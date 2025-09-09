Sporx 2022 FIBA EuroBasket
Dennis Schröder'den Ergin Ataman'a şok sözler!

Dennis Schröder'den Ergin Ataman'a şok sözler!

Almanya forması giyen Dennis Schröder, Türkiye A Milli Basketbol Takımı Başantrenör'ü Ergin Ataman ile ilgili skandal sözler kullandı.

Almanya, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı mağlup ederek EuroBasket'te şampiyonluğa ulaştı.
 
A Milli Takım'ın başantrenörü Ergin Ataman ise turnuvanın en iyi koçu seçildi. Almanya forması giyen Dennis Schröder, Ataman'ın bu başarısının ardından skandal sözler kullandı.
 
Galibiyetin ardından bir Twitch yayını katılan Schröder, "Ataman, defol git buradan! En İyi Koç? K*çım!" ifadelerini kullandı.
 
Bild'in haberine göre; Schröder bununla da yetinmedi. Ataman'ın maç öncesi basın toplantısında Türkiye'nin Almanya'dan daha iyi durumda olduğunu yönündeki görüşlerine saygısız bir mimikle cevap verdi. 
 
Ergin Ataman, dev maç öncesi "Finalde olursam kazanırım" demişti. Bu sözler için Schröder yorum yapmaktan kaçındı.
 Reklam 
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Türkiye550045935910010
2Sırbistan5401434368669
3Letonya5302412384288
4Portekiz5203315368-537
5Estonya5104352397-456
6Çek Cumhur.5005338434-965
Son Dakika Haberleri
Dennis Schröder'den Ergin Ataman'a şok sözler!

Dennis Schröder'den Ergin Ataman'a şok sözler!

EuroBasket MVP'si Schröder: 'Dünyanın en iyi beş oyuncusu Avrupa'dan geliyor'

EuroBasket MVP'si Schröder: 'Dünyanın en iyi beş oyuncusu Avrupa'dan geliyor'

Giannis: 'EuroBasket bronzu, kariyerimin 'en büyük başarısı''

Giannis: "EuroBasket bronzu, kariyerimin 'en büyük başarısı'"

Alperen Şengün'den paylaşım: 'Yükselişimiz devam edecek'

Alperen Şengün'den paylaşım: "Yükselişimiz devam edecek"

EuroBasket 2025'in en iyisi Ergin Ataman!

EuroBasket 2025'in en iyisi Ergin Ataman!
sporx.com web sitesinde yer alan tüm sayısal veriler, istatistikler ve tahminler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Köşe yazılarında yer alan içerik yazarların kendi görüşleri olup; ilgili konu hakkında sporx.com'un genel görüşünü yansıtmaz. Web sayfalarımızda yer alan bilgiler ve doğrulukları tarafımızca garanti edilmemekte olup, bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı sporx.com sorumlu tutulamaz.